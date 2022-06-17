Энергоатом: в Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

"Энергоатом" и Укргазбанк подписали меморандум о совместной реализации проекта по развертыванию национальной сети зарядных станций для электрокаров, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Меморандум стал первым шагом по реализации такого проекта. Он предусматривает совместную реализацию проекта с использованием финансовых возможностей Укргазбанка и производственно-технического потенциала "Энергоатома" как крупнейшего производителя электроэнергии в Украине.

"Сегодня сделан еще один важный шаг по развитию инфраструктуры электрического транспорта и созданию национальной сети зарядных станций в Украине, определены источники финансирования для развития этой сети на территории всей страны" , – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В частности, отметил Галущенко, развертывание сети способствует выполнению Украиной международных обязательств по декарбонизации и уменьшению загрязнения окружающей среды.

В Энергоатоме говорят, что имеют значительные резервные мощности для производства

"дешевой и чистой электроэнергии", которая может поставляться также и на новые сегменты внутреннего рынка. "Для Энергоатома это также и выход на розничный рынок продаж электроэнергии, что существенно увеличит капитализацию компании" , – считает глава НАЭК Петр Котин.

В прошлом году украинцы приобрели 8,5 тысячи электрокаров – на 20% больше, чем в 2020 году, отметили в Энергоатоме. В апреле-мае 2022 года при этом спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 раз, в частности, вследствие дефицита горючего и роста цен на него.

На 1 июня в Украине зарегистрировано 36,6 тысяч электроавтомобилей, ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 автомобилей.