Турция все же проведет переговоры с Финляндией и Швецией - журналист

Турция все же согласилась провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией. Встреча должна состояться в понедельник, 20 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter брюссельского журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, переговоры пройдут в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Трехсторонняя встреча Турции, Швеции и Финляндии пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник" , - написал журналист.

Как известно, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Однако позже стало известно, что Анкара выдвинула условия для Скандинавских стран, при выполнении которых Турция не будет против вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Кроме того, сообщалось, что Турция отказалась участвовать в трехсторонних переговорах со скандинавами, которые были запланированы на 15 июня.