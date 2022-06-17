Минагрополитики: Украина завершила посевную кампанию

Украинские аграрии завершили сев 2022 года – всего засеяно 95% прогнозируемых площадей в объеме 13,4 млн га, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики.

Прогнозируемые посевы основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составили 14,2 млн га, что на 2,8 млн га меньше показателя прошлого года в 16,9 млн га.

В общем результате засеяно 95% площадей от прогнозируемых, что составляет 13,4 млн га – то есть 79,4% от показателя прошлого года.

По итогам этого сева, наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои. Площадь посевов яровой пшеницы и сои осталась на уровне предыдущего года. Площади посевов под подсолнечник сократились по сравнению с прошлым годом, но несущественно и сохранили высокий показатель в 4,7 млн. га.

Произошло сокращение посевов кукурузы: в этом году засеяно 4,6 млн. га против 5,5 млн. га в прошлом году. Несмотря на это, больше всего засеяна именно она. Второй по площадям культурой является подсолнечник (4,7 млн. га). Также засеяно 1,2 млн га сои, а под картофеля отошло 1,1 млн га.

Посев озимых культур на зерно под урожай 2022 проведено на площади 7,6 млн га, в том числе – озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га, ржи – 109 тыс. га, ячменя – 969 тыс га. Кроме того, посев озимого рапса произведен на площади 1,4 млн га.

Напоминаем:

Урожай в Украине прогнозируется на уровне около 65 млн тонн, в том числе зерновых на уровне 50 млн тонн – это составляет 60% от рекорда прошлого года.

В результате полномасштабного российского вторжения Украина потеряла 25% посевных площадей, кроме того изменилась структура засеянных культур.