Зеленский и глава Евросовета скоординировали шаги перед саммитом ЕС

Президент Владимир Зеленский в пятницу вечером поговорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем по европейским перспективам Украины, сообщает Европейская правда.

По словам Зеленского, в разговоре с фон дер Ляен он поблагодарил за положительное заключение Европейской комиссии по кандидатству Украины и заверил, что Киев "будет продолжать путь проевропейских реформ".

В свою очередь президент ЕК отметила, что "была тронута теплыми словами президента Украины" и заверила, что украинцы могут рассчитывать на постоянную поддержку Еврокомиссии на пути в Европейский Союз.

I was very moved by President @ZelenskyyUa's kind words over the phone today, following our recommendation to grant Ukraine the candidate status. The Ukrainians can count on the @EU_Commission's constant support as they move along the path to the European Union. pic.twitter.com/ey8BVCLgzo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

С главой Европейского совета Зеленский "скоординировал шаги в преддверии исторического заседания Европейского совета 23-24 июня", а также поблагодарил за веру в европейское будущее Украины.

Шарль Мишель отметил, что проинформировал президента Украины о дальнейшей процедуре и саммите ЕС.

17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.