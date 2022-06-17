Зеленский и глава Евросовета скоординировали шаги перед саммитом ЕС
Президент Владимир Зеленский в пятницу вечером поговорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем по европейским перспективам Украины, сообщает Европейская правда.
По словам Зеленского, в разговоре с фон дер Ляен он поблагодарил за положительное заключение Европейской комиссии по кандидатству Украины и заверил, что Киев "будет продолжать путь проевропейских реформ".
В свою очередь президент ЕК отметила, что "была тронута теплыми словами президента Украины" и заверила, что украинцы могут рассчитывать на постоянную поддержку Еврокомиссии на пути в Европейский Союз.
С главой Европейского совета Зеленский "скоординировал шаги в преддверии исторического заседания Европейского совета 23-24 июня", а также поблагодарил за веру в европейское будущее Украины.
Шарль Мишель отметил, что проинформировал президента Украины о дальнейшей процедуре и саммите ЕС.
17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.
Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.