Зеленский и Джонсон снова прогулялись по Киеву: премьер получил подарок

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по Киеву во время необъявленного визита британского лидера и почтили память погибших героев Украины, сообщает Деловая столица.

Соответствующее видео обнародовал Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся в нашей стране с визитом, посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве. Лидеры двух государств поставили свечи перед иконостасом.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Память павших героев почтили минутой молчания, — говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

Джонсон и Зеленский у Стены памяти павших героев на Трехсвятительской улице

Джонсон и Зеленский на Михайловской площади, позади толпа желающих сфотографировать лидеров

Священнослужитель собора рассказал британскому премьеру об истории Михайловского Златоверхого собора и его архитектурной и художественной ценности. Джонсон ставил священнику вопросы об внутреннем убранстве и золотой кровле куполов.

Священнослужители собора подарили иностранному гостю икону Почаевской Божией Матери.

Зеленский и Джонсон на экскурсии в Михайловском Златоверхом соборе

Джонсон в соборе

Когда Джонсон вышел с президентом Зеленским из собора, он сказал, что экскурсия по собору была "фантастической".

Затем Зеленский с Джонсоном пришли посмотреть уничтоженную российскую бронетехнику, которая выставлена ​​на Михайловской площади в центре Киева. Среди экспонатов – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника "Тигр". Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.

На площади президент с премьером Британии помахали толпе проходивших мимо людей, которые радостно выкрикивали им. Джонсон громко произнес "Слава Украине!" После экскурсии Джонсон подошел к толпе и поблагодарил украинский народ за мужество, сказав на украинском "Дякую!"

Зеленский и Джонсон осматривают уничтоженную бронетехнику российской армии на Михайловской площади

Кроме того, лидеры обоих государств пообщались с украинскими военнослужащими, участвовавшими в битве за Киев в феврале-марте. Президент Зеленский поблагодарил их за службу.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом.