FT: ЕС возобновит торговые переговоры с Индией после почти десятилетней паузы

Евросоюз в конце июня возобновит торговые переговоры с Индией после перерыва почти в 10 лет на фоне попыток блока "отвернуть" Индию от ее связей с Россией, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

Он заявил, что переговоры между ЕС и Индией по соглашениям о свободной торговле и защите инвестиций начнутся в конце июня.

"Для ЕС партнерство с Индией является одним из важнейших отношений на будущее десятилетие" , – сказал Домбровскис и добавил, что ЕС нацелен на "амбициозные" сроки для подписания соглашения до конца 2023 года.

ЕС стремится к дальнейшему сотрудничеству с Индией после вторжения России в Украину, с которой Индия исторически имела тесные связи.

Ранее, во время поездки в Индию в апреле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах возобновить торговые переговоры с Индией и создать новый совет по торговле и технологиям.

Министр коммерции Индии Пиуш Гоял и Домбровскис рассказывали, что торговые переговоры будут сосредоточены на технологиях и цифровой торговле, а также на устойчивом развитии.

Напоминаем:

Сообщалось, что поставки нефти из России в Индию и Китай достигли рекордных значений, а Азия стала крупнейшим покупателем российского сырья.

Индия будет продолжать покупать "дешевую нефть" у России, но еще не окончательно согласовала условия скидки.

Кроме того, Центробанк Индии ведет первичные консультации по соглашению с РФ о расчетах в рублях и рупиях. Это позволит торговать с Россией, после того как санкции ограничили механизмы международных платежей.

Сама же Россия предлагает Индии механизм двойных платежей: за российскую нефть – в долларах или евро, за остальные товары – в рупиях и рублях через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений.