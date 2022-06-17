Гайдай: оккупанты в Северодонецке расстреливают дома из танков и артиллерии

В Северодонецке продолжаются уличные бои, а россияне контролируют большую часть города, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии телеканалу Украина 24.

Он подчеркнул, что под обстрелами россиян находятся все свободные от российских оккупантов населенные пункты области.

"В Северодонецке жесточайшие бои. Российские СМИ еще неделю назад говорили, что они полностью контролируют город. На самом деле не полностью, но действительно большую часть они контролируют … Расстреливают из танков, из артиллерии дома „в ноль“. То есть уничтожают город" , — сказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА напомнил, что на территории завода Азот в Северодонецке укрываются более 500 человек, из которых 38 детей.

Также Гайдай подчеркнул, что Лисичанск полностью контролируют украинские военные, но город находится под постоянным обстрелом оккупантов. По его словам, эвакуация из города возможна и происходит каждый день.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.