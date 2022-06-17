ОВА: на Сумщине за сутки более 100 прилетов, россияне стреляют из всего оружия

За сутки 17 июня российские военные обстреляли Сумскую область из разного типа вооружения, в общей сложности совершив более 100 прилетов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

После 15 часов в Краснопольскую общину залетели два российских беспилотника. Одно из них сбросило взрывное устройство, другое уничтожили украинские защитники.

После 19 часов россияне начали минометные обстрелы общины Краснополья. В общей сложности насчитали 24 "прилета".

После 20 часов открыли артиллерийский огонь из РСЗО "Град". В общей сложности на территорию общины прилетело около 80 снарядов. Разрушены хозяйственные помещения и объект гражданской инфраструктуры.

С 19:30 начались обстрелы из минометов и артиллерии по Миропольскому обществу. В целом очевидцы насчитали 40 разрывов боеприпасов: 12 мин 120 мм, 15 снарядов 122 мм, 13 снарядов – 152 мм.

Во всех случаях жертв нет.