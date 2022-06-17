Как переименуют станции метро Киева: появился проект решения

Киевский городской совет подготовил проект решения о переименовании пяти станций Киевского метрополитена. Предложенные новые названия должны утвердить депутаты на сессии, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

Согласно опубликованному на сайте горсовета проекту решения, предложено переименовать пять станций Киевского метрополитена. Так, станция "Берестейская" сменит название на "Бучанскую", станцию "Площадь Льва Толстого" переименуют в "Василия Стуса", станцию "Героев Днепра" - в "Героев Украины", станцию "Минская" - на станцию "Варшавская", а станция "Дружбы народов" будет называться "Ботаническая".

В электронном голосовании по выбору новых названий приняло участие более 170 тысяч человек. Согласно объяснительной записке, ориентировочная стоимость переименования станций составляет 2,3 млн грн. Финансирование возложено на бюджет Киева.