SpaxeX вывела на орбиту 53 интернет-спутника Starlink

Ракета компании SpaceX вывела на околоземную орбиту 53 интернет-спутника системы Starlink. Falcon 9 стартовал из космического центра Кеннеди во Флориде. Н, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

овые спутники позволят расширить возможности широкополосного доступа для видеозвонков и потокового вещания через спутниковый интернет.

Ракета-носитель первой ступени после запуска приземлилась на беспилотный корабль в Атлантическом океане. Это была 100-я успешная миссия для этого типа ракеты.