ОВА: войска РФ нанесли ракетный удар по Кременчугу, обстреляли НПЗ

Рано утром российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По словам Лунина, подробности о поврежденных объектах будут названы позже. О пострадавших в результате ракетного удара не сообщается.

Напомним, ранее россияне уже наносили удары ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщалось о взрывах в Полтавском районе.