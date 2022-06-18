В Киеве на время ремонта с улицы Льва Толстого уберут троллейбусы
В Киеве с 6:00 18 июня до 23:00 19 июня в связи с ремонтными работами на улице Льва Толстого будут изменены маршруты троллейбусов №3 и №9К, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Киевпасстранса.
Временно движение троллейбусов будет организовано по таким маршрутам:
- маршрут №3 от Железнодорожного массива до станции метро "Площадь Льва Толстого". Для удобства пассажиров маршруту временно присвоен номер 3-Д;
- маршрут №9К от ул. Кадетский Гай до станции метро "Площадь Льва Толстого". Для удобства пассажиров маршруту присвоен временный номер 9-Д.