В Киеве на время ремонта с улицы Льва Толстого уберут троллейбусы

В Киеве с 6:00 18 июня до 23:00 19 июня в связи с ремонтными работами на улице Льва Толстого будут изменены маршруты троллейбусов №3 и №9К, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Киевпасстранса.

Временно движение троллейбусов будет организовано по таким маршрутам: