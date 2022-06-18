Половину Украины накроют грозовые дожди: прогноз погоды
Сегодня, 18 июня, почти половину регионов Украины накроют дожди с грозами. При этом температура воздуха останется стабильной, без существенного похолодания, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня днем на востоке, юге, а также частично в центре и на севере страны ожидают осадки в виде грозовых дождей.
На остальной территории сухо, возможно переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +12 +15, днем +23 +26 градусов;
- на западе ночью +9 +12 градусов, а днем +23 +26;
- в восточных областях ночью +12 +14, днем +24 +26 градусов;
- на юге страны ночью +15 +17 градусов, а днем +25 +27;
- в центральных областях ночью +13 +16, днем +24 +27 градусов
Погода в Киеве
Сегодня в столице и Киевской области днем местами ожидается облачная погода, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +11 +15, а днем +23 +26 градусов.