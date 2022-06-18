Монастырский: Украина может получить подводные дроны для разминирования рек

Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов. Специальная техника позволит обезвреживать взрывоопасные предметы в условиях плохой видимости, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона.