ОВА: ночью над Одесщиной сбили 2 крылатые ракеты
Ночью 18 июня вооруженные силы Украины сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные оккупантами с территории временно оккупированного Крыма, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами, летевшими с территории временно оккупированного Крыма. Спасибо нашим военным за хорошо выполненную работу – две смертоносные птички уничтожены", – заявил он.
По словам Братчука, в Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота: 2 корабли-ракетоносцы, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.
Спикер главы ОВА подчеркнул, что угроза ракетного удара остается очень высокой.