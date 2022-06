ISW: Командующего ВДВ РФ отстранили из-за потерь десантников под Киевом

Командующий воздушно-десантных войск России генерал-полковник Андрей Сердюков был отстранен от своей должности за неоправданно высокие потери среди десантников при наступлении на Киев, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Института по изучению войны (Institute for the Study of War, ISW).

Андрей Сердюков, вероятно, руководивший операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года он также курировал контингент ОДКБ, введенный в Казахстан.

На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ в первые недели после широкомасштабного вторжения на киевском направлении. Заменить Сердюкова должен начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский, уроженец Донецкой области.

Напомним, по данным украинской стороны, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла почти 1 500 танков, более 3 500 боевых машин и более 700 единиц артиллерии.