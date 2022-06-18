Гайдай: россияне нанесли авиаудары по поселкам возле Северодонецка

В Северодонецке продолжаются бои, россияне безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города, а также оккупанты нанесли авиаудары по соседним поселкам – Сиротино и Боровское, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

"Россияне нанесли авиаудары по Сиротиному и Боровскому, в Северодонецке – бои. Вблизи Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и недалеко от Горского.

При поддержке артиллерии россияне совершили штурмовые действия недалеко от Ниркового. Украинские воины огнем вынудили их отказаться от этой идеи", – сообщил он.

Фото: Луганская ОВА

По словам главы ОВА, оккупанты снова и снова обстреливают территорию возле всех мостов через реку Северский Донец, которые и так уже не пригодны для передвижения. Россияне открыли огонь по Синецкому и Павлограду близ Северодонецка. Есть очередные разрушения на заводе "Азот" – теперь на территории транспортного цеха.

Кроме того, россияне дважды массированно обстреляли жилые кварталы вблизи бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. В Горском разрушены 13 домов, во Врубовке – 14.

Фото: Луганская ОВА

Также враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое.

Фото: Луганская ОВА

Гайдай также сообщил, что 17 июня 5 человек, раненых за последние дни, госпитализировали в больницы Днепропетровщины. Среди них 4 лисичанина и 1 северодончанин, попавший под обстрел в Лисичанске.