Перечень пунктов пропуска для ввоза авто из-за границы расширен

Кабинет министров расширил перечень пунктов пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Перечень расширен за счет морских и речных портов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 июня 2022 г. № 479-р.

Согласно документу, перемещение транспортных средств осуществляется в:

пункте пропуска через государственную границу для международного пассажирского автомобильного сообщения "Устилуг";

международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Грушев";

международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Малый Березный";

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Черноморский рыбный порт";

пункте пропуска через государственную границу "Черноморский морской порт" для международного морского и паромного сообщения;

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Черноморский судоремонтный завод";

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Одесский морской торговый порт";

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "морской порт Южный";

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Измаильский морской торговый порт";

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Ренийский морской порт";

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Усть-Дунайский морской торговый порт";

международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Белгород-Днестровский морской торговый порт";

международном пункте пропуска через государственную границу для паромного, морского и речного грузо-пассажирского сообщения на территории общества с ограниченной ответственностью "Паромный комплекс Орловка".

"Установить, что завершение действий по перемещению на таможенную территорию Украины товаров (транспортных средств), которые были выгружены с судов заграничного плавания в зону таможенного контроля на территории морского, речного порта в соответствии со статьей 210 Таможенного кодекса Украины и ввозимых гражданами с целью свободного обращения, осуществляется в соответствии с частью седьмой статьи 365 Таможенного кодекса Украины" , - говорится в сообщении.

В начале мая Кабинет министров определил три пункта пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Это были "Устилуг", "Грушев" и "Малый Березный".