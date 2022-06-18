ОВА: РФ атаковала Кременчугский НПЗ и ТЭЦ восемью ракетами

Утром 18 июня шесть российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, и две ракеты — по ТЭЦ. Пострадавших нет, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Отмечается, что враг атакует эти объекты не в первый раз. НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины. Кременчугский НПЗ так и не заработал после предыдущих ударов.

На месте ракетных ударов работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в результате российских ракетных ударов по Кременчугу были повреждены объекты инфраструктуры.