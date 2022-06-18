Больше миллиарда долларов за неделю: НБУ увеличил продажу валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 13 по 17 июня 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 1 055,61 млн долларов и купил 8,30 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 047,31 млн долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты из резервов по сравнению с прошлой неделей, когда центробанк продал 768,30 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 1 841,10 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 11 223,10 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 9 382,00 млн долларов и 1 678,14 млн евро.