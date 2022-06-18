В РФ заявили о планах возродить "Волги" и "Победы"

В России заговорили о планах возрождения автомобильных брендов СССР "Волги" и "Победы", сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он заявил, что проект может быть реализован на разных площадках. При этом не уточнив возможные сроки начала производства.

Ранее сообщалось, что российские активы французской автомобилестроительной компании Renault переходят в государственную собственность РФ. На предприятиях, которыми владела Renault, будут выпускать "Лады" и планируют возобновить производство "Москвичей".