Польша улучшает условия торговли с Украиной: расширяет страхование рисков

Правительство Польши приняло решение для расширения возможностей страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Страховые гарантии будут предоставлены через польскую государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов (KUKE). До конца года она сможет предоставить кредитные лимиты в размере 500 миллионов злотых.

"Компания обеспечивает возможность страхования риска невозврата дебиторской задолженности в экспортных контрактах польских производителей с украинскими контрагентами. Фактически польские импортеры получают государственные гарантии покрытия рисков неуплаты украинскими покупателями поставленной продукции" , - говорится в сообщении.

Страхование покрывает контракты на поставку продукции, входящей в список критического импорта.