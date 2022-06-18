Польша улучшает условия торговли с Украиной: расширяет страхование рисков
Правительство Польши приняло решение для расширения возможностей страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Страховые гарантии будут предоставлены через польскую государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов (KUKE). До конца года она сможет предоставить кредитные лимиты в размере 500 миллионов злотых.
"Компания обеспечивает возможность страхования риска невозврата дебиторской задолженности в экспортных контрактах польских производителей с украинскими контрагентами. Фактически польские импортеры получают государственные гарантии покрытия рисков неуплаты украинскими покупателями поставленной продукции", - говорится в сообщении.
Страхование покрывает контракты на поставку продукции, входящей в список критического импорта.