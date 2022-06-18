В Калининграде заявили, что Литва отрезала регион от поставок грузов из РФ

Литовская железная дорога с сегодняшнего дня, 18 июня, перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград. Речь идет о 50% грузов, которые попали под санкции ЕС, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

По словам Алиханова, соответсвующую информацию перевозчик сообщил за день до того, как запрет вступил в силу. Он уточнил, что под запрет Европейского союза попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов России.

Как заявил российский чиновник, теперь на паромную линию Усть-Луга - Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.

Кроме того, Алиханов обвинил Литву в нарушении правил своего вступления в Евросоюз.