Шольц о кандидатском статусе Украины: попытаемся получить 27 "да"

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал дальнейшую помощь Украине и выразил надежду, что лидеры ЕС на саммите достигнут договоренности о статусе страны кандидата на вступление в Евросоюз для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в видеообращении в субботу.

Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую помощь в борьбе с Россией

"Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем восстановить Украину. Мы будем продолжать поставлять оружие, которое крайне необходимо для защиты независимости Украины" , - сказал он.

Канцлер сказал, что сейчас речь идет о сочетании солидарности с перспективой.

"Поскольку многие борются за свободу и демократию в Украине, они хотят знать, что это приведет в Европу" , - заявил он, отметив, что для Украины необходим статус кандидата на вступление в ЕС.