Шольц о кандидатском статусе Украины: попытаемся получить 27 "да"
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал дальнейшую помощь Украине и выразил надежду, что лидеры ЕС на саммите достигнут договоренности о статусе страны кандидата на вступление в Евросоюз для Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал в видеообращении в субботу.
Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую помощь в борьбе с Россией
"Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем восстановить Украину. Мы будем продолжать поставлять оружие, которое крайне необходимо для защиты независимости Украины", - сказал он.
Канцлер сказал, что сейчас речь идет о сочетании солидарности с перспективой.
"Поскольку многие борются за свободу и демократию в Украине, они хотят знать, что это приведет в Европу", - заявил он, отметив, что для Украины необходим статус кандидата на вступление в ЕС.
"Теперь мы поговорим об этом в Брюсселе. Уже в четверг. И попытаемся получить да 27 раз на конкретное решение, совместное решение Европейского Союза, которое также открывает эту перспективу", - заявил Шольц.