Кубраков сказал, сколько километров дорог и переправ сейчас разрушено

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в настоящее время повреждены или разрушены почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей, сообщает Экономическая правда.

По его словам, прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры уже достигают почти 104 млрд долларов.

Он также заявил, что на сегодняшний день удалось расчистить почти тысячу километров дорог и обустроить 41 временную переправу.