Кабмин определил порядок обмена телами погибших в войне с РФ

Кабинет министров Украины утвердил процедуру изъятия, передачи и репатриации тел погибших в связи с вооруженной агрессией РФ, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Минреинтеграции.

Проект постановления был одобрен на очередном заседании КМУ 17 июня 2022 года.

Отмечается, что обмен (передача и репатриация) будет осуществляться по решению вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. К процессу будут привлекаться Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, представители Офиса Генпрокурора, СБУ и ВСУ, говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160". 8 июня в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50". Процесс возвращения тел погибших украинских защитников продолжается.