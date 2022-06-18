Польша призывает ввести седьмой пакет санкций против РФ

Польша призывает ввести седьмой пакет санкций против РФ

Польша требует ужесточить санкции против России. Именно поэтому правительство Польши призвало ввести дополнительные санкции против РФ накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает Новое время.

"По нашему мнению, седьмой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Мы должны продолжать давление на Россию", — заявил в комментарии немецкой газете Welt am Sonntag спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

В то же время заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что шестой пакет санкций нанес сильный удар по России. Однако он недостаточно ослабил Путина и его военную машину.

"Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции", — сказал он.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен призвал ЕС ввести седьмой санкционный пакет против России.

В МИД Польши 4 июня сообщили, что Европейский Союз начал работу уже над седьмым пакетом санкций против России. Новые ограничения могут затронуть и газовые поставки из РФ. В то же время, канцлер Австрии заявлял, что в Евросоюзе не планируют вводить эмбарго на газ из России.

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