Польша призывает ввести седьмой пакет санкций против РФ

Польша требует ужесточить санкции против России. Именно поэтому правительство Польши призвало ввести дополнительные санкции против РФ накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает Новое время.

"По нашему мнению, седьмой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Мы должны продолжать давление на Россию" , — заявил в комментарии немецкой газете Welt am Sonntag спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

В то же время заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что шестой пакет санкций нанес сильный удар по России. Однако он недостаточно ослабил Путина и его военную машину.

"Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции" , — сказал он.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен призвал ЕС ввести седьмой санкционный пакет против России.

В МИД Польши 4 июня сообщили, что Европейский Союз начал работу уже над седьмым пакетом санкций против России. Новые ограничения могут затронуть и газовые поставки из РФ. В то же время, канцлер Австрии заявлял, что в Евросоюзе не планируют вводить эмбарго на газ из России.