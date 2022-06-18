Арахамия рассказал, когда Украина сможет возобновить переговоры с РФ

Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией по усиленной позиции в конце августа. Такое мнение высказал Давид Арахамия, народный депутат Украины и глава переговорной группы с россиянами, сообщает Голос Америки.

На вопрос, что будет в конце августа, он ответил:

"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах".

На сегодняшний день украинская сторона возможности возобновления переговоров не рассматривает. По крайней мере, к тому моменту, когда Украина не укрепит свои силы, а российские войска не вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля, указал политик.

"Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали – или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля" , – говорит Давид Арахамия.

После этого, говорят участники переговорной группы, можно будет говорить о возвращении всех суверенных территорий, включая Крым и территории Донецкой и Луганской областей.