Арахамия рассказал, когда Украина сможет возобновить переговоры с РФ
Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией по усиленной позиции в конце августа. Такое мнение высказал Давид Арахамия, народный депутат Украины и глава переговорной группы с россиянами, сообщает Голос Америки.
На вопрос, что будет в конце августа, он ответил:
"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах".
На сегодняшний день украинская сторона возможности возобновления переговоров не рассматривает. По крайней мере, к тому моменту, когда Украина не укрепит свои силы, а российские войска не вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля, указал политик.
"Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали – или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля", – говорит Давид Арахамия.
После этого, говорят участники переговорной группы, можно будет говорить о возвращении всех суверенных территорий, включая Крым и территории Донецкой и Луганской областей.
"Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом", - рассказал Арахамия.