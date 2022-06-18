СБУ заявила о задержании корректировщика ракетных ударов по Одесской области

В Одесской области задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по мосту через Днестровский лиман, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что о результатах обстрелов он докладывал своему куратору через закрытые каналы связи. Задержание производилось контрразведкой.

Впервые мост через лиман вблизи Залива обстреляли 26 апреля. На следующий день российские военные нанесли повторный ракетный удар, в результате чего он был разрушен.

28 апреля движение одного из поездов, маршрут которого пролегал по мосту, возобновили. 2 мая россияне третий раз ударили по мосту, нанеся конструкции дополнительного ущерба. После чего, 10 мая, снова атаковали сооружение.

16 мая, в результате очередного обстрела моста, пострадали четыре человека, среди которых 6-летняя девочка. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. От российских снарядов были повреждены частные дома, база отдыха и автомобили.

30 мая оккупанты пытались в восьмой раз обстрелять мост.