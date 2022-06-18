Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение-2023

Украина может и должна принять конкурс песни Евровидение-2023, заявил в субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как организаторы об'явили, что ведут переговоры о проведении конкурса в Великобритании из-за войны, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Хотя многолетняя традиция диктует, что победитель конкурса будет принимать его в следующем году, организаторы заявили, что гарантии безопасности, необходимые для проведения конкурса в Украине, означают, что переговоры будут проведены с занявшей второе место Великобританией.

"Конечно, я бы хотел, чтобы это было в этой стране, но факт в том, что они выиграли, и они заслуживают этого, и я верю, что они могут это сделать, и я считаю, что они должны это получить" , - сказал Джонсон журналистам по возвращению в Великобританию после визита в Киев.

Он добавил, что конкурс можно провести в любом безопасном городе Украины.

"Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для его размещения. До него еще год, все будет хорошо к тому времени, когда пройдет песенный конкурс Евровидение, и я надеюсь, что украинцы это поймут" , - отметил британский премьер.

Заявление организатора Европейского вещательного союза в пятницу о том, что он ведет переговоры с британской телекомпанией BBC о проведении следующего конкурса, было встречено разочарованием в Киеве, который потребовал дальнейших переговоров.