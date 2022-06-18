Зеленский подал в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия над женщинами в субботу, 18 июня, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте парламента.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011-м, но документ так и не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была основным требованием Марша женщин.

Этот международный договор предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия, защиту жертв, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия и другие меры по его предотвращению или наказанию.

На сайте президента уже создавали две петиции с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию — обе набирали более 25 тысяч голосов. 17 февраля в ответе на петицию было сказано, что Владимир Зеленский "последовательно поддерживает" защиту прав людей, переживших домашнее насилие и насилие по половому признаку.