Кабмин установил фиксированную цену на поставки от "Нафтогаза"

Кабмин ввел фиксированную цену для поставок от "Нафтогаза" операторам газораспределительных систем, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Во время заседания Кабинета Министров утвердили постановление, согласно которому "Нафтогаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене" , - рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, такое решение поможет стабилизировать поставки газа для всех потребителей и упростит работу газотранспортной системы.

Напомним, ранее стало известно, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет поставлять газ для 8,8 млн украинских домохозяйств по цене 7,96 грн / куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).