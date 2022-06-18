Рютте: Нидерланды вместе с Германией поставят Украине гаубицы

Нидерланды будут поставлять тяжелые гаубицы для Украины вместе с Германией, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

"Эта война - наша. Давайте договоримся об этом… Мы делаем все возможное, чтобы Украина могла победить" , - отметил нидерландский премьер Марк Рютте после еженедельного заседания правительства.

По его словам, НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией, но в остальном делает все возможное в плане финансовой и военной поддержки, а также по поставкам тяжелых систем вооружения.

Он также подчеркнул, что Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину гаубицы.

"Тяжелых систем не так много. Мы делаем это, потому что это наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности" , - добавил Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Германии уже начали практическое обучение стрельбе из гаубиц PzH 2000, которые будут поставляться в Вооруженные силы Украины.