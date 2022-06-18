В Сумской области сокращают комендантский час

С понедельника, 20 июня, в Сумской области меняют время действия комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 23:00, а заканчиваться в 4:00, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Комендантский час продлится с 23:00 до 4:00 утра. Изменения будут действовать с понедельника, 20 июня" , - написал он.

Глава Сумской ОВА призывает жителей соблюдать установленные правила и не выходить на улицу во время комендантского часа.

Напомним, до этого в Сумской области комендантский час длился с 22:00 до 5: 00.