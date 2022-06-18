Токаев отказался принимать российский орден

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум отказался от российского ордена Александра Невского, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Сообщается, что российская сторона предложила наградить Токаева орденом Александра Невского, однако тот отказался, поскольку решил до завершения президентских полномочий не принимать зарубежные награды.

Пресс-секретарь Токаева подтвердил данную информацию.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планов награждать Токаева орденом Александра Невского якобы не было.

Орден Александра Невского был учрежден в 1942 году, его вручают видным зарубежным деятелями за заслуги в развитии сотрудничества с Россией.

Напомним, накануне Токаев заявил, что Казахстан не признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", а также назвал их квазигосударствами.