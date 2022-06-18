InformNapalm: за три дня в ОРДЛО уничтожены не менее 7 объектов с боеприпасами

За последние три дня на оккупированном Донбассе были ликвидированы не менее 7 объектов с боеприпасами, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Сообщается, что инсайдеры из оккупированного Донецка и территорий Луганской области сообщают о поражении как минимум 7 объектов, на которых с 2014-2015 годов размещались значительные запасы боеприпасов, всего за последние три дня.

Также сообщается, что только уничтоженный на днях склад в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов.