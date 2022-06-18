Джонсон призвал готовиться к длительной войне в Украине

Миру нужно готовиться к длительной войне России против Украины, поскольку президент РФ Владимир Путин прибегает к кампании истощения, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке для The Times.

Джонсон отмечает, что Путину не хватит мудрости отступить и он все еще может думать, что полное завоевание Украины возможно.

"Я боюсь, что нам нужно готовиться к длительной войне, поскольку Путин прибегает к кампании истощения, пытаясь уничтожить Украину чистой жестокостью" , - написал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Великобритания и другие союзники должны гарантировать, что Украина будет иметь стратегическую выносливость, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу.