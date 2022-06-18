Нардеп: США на следующей неделе могут рассмотреть признание РФ страной-террористом

На следующей неделе Сенат США может рассмотреть резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. В случае положительного решения, ее передадут для голосования в Палату представителей Конгресса США, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявила народный депутат Украины Евгения Кравчук.

Глава Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев. Перед голосованием за постановление в Сенате, сначала ее рассмотрит комитет по иностранным делам.