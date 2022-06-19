ОВА: оккупанты в Запорожской области угрожают казнью за сопротивление
Оккупационные войска в некоторых районах Запорожской области угрожают смертной казнью за сопротивление. В то же время запорожские партизаны продолжают бороться против захватчиков, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В то же время, оккупационные войска не оставляют попыток борьбы между собой за власть и финансы", - отметил глава ОВА.