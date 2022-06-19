Зеленский назвал главное условие для решения продовольственного кризиса

Позиция Украины остается четкой и неизменной – как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов с помощью международного посредничества, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Юг Украины мы не намерены никому отдавать. Все захваченные земли мы обязательно вернем" , - добавил глава государства.

Он также отметил, что море обязательно будет украинским и безопасным.

Ранее Зеленский посетил опорный пункт Национальной гвардии во время рабочей поездки в Одесскую область.