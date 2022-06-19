Банки повышают ставки по депозитам: на что надо обратить внимание

Национальный банк с 3 июня повысил учетную ставку с 10% до 25%, после чего банки начали постепенно поднимать ставки по депозитам. Некоторые небольшие банки предлагают уже 17-18% годовых по срочным депозитам, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в разъяснении НБУ.

Процентная ставка

Нужно выяснить полную процентную ставку, которая может отличаться в зависимости от срока вклада. Также при расчете доходов по вкладу следует учитывать уплату налогов на доходы, полученные от депозита, в частности:

налог на доходы физических лиц - 18% от суммы начисленных процентов;

военный сбор - 1,5% от суммы начисленных процентов.

Условия пополнения депозита

Банк может предложить вкладчику различные условия пополнения депозита:

определить максимальный или минимальный размер суммы пополнения;

установить срок, в течение которого может осуществляться пополнение. Например, депозит открыт на 12 месяцев, а пополнение возможно в течение первых 8 месяцев с момента первого внесения средств на счет;

не устанавливать ограничений по размеру и срокам пополнения.

Также условиями договора может быть не предусмотрена возможность пополнять депозит.

Способ получения процентов по депозиту:

проценты могут поступать на текущий счет ежемесячно или ежеквартально;

проценты могут оставаться на депозитном счете. Так происходит капитализация. То есть вкладчик будет получать проценты на ранее начисленные проценты.

Также при оформлении депозита стоит обратить внимание на:

срок действия депозита;

наличие дополнительных комиссий;

условия автопролонгации. Автопролонганція - это автоматическое продление срока действия договора банковского вклада (депозита).