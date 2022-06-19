Украину накроет настоящее летнее тепло: прогноз погоды

Погода в Украине 19 июня будет солнечной и теплой, которая превратится в жару. Осадков не ожидается, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

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Погода в Украине

В Украине ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. В целом температура ночью будет достигать +10...+ 15, на побережье морей до 18, днем +27...+31.

В западных областях столбики термометров поднимутся до +29...+31 градусов, на Закарпатье и Волыни - до +31.

В частности, в южных и центральных областях воздух прогреется до +27...+30. На севере и востоке Украины дневная температура составит +27...+30.

В Киеве ожидается теплая и преимущественно ясная погода без штормовых порывов ветра и без осадков в течение суток. Днем температура воздуха будет ощущаться как 32 градуса тепла.

В Киевской области днем температура составит +26...+31.

Отметим, что 19 июня в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине на 19 июня

Погода в Украине на 20 июня

В Украине в понедельник, 20 июня, жара усилится до +30...+33 градусов (до +29 Одесской области), ночью - +15...+18. По всех территории синоптики дождей не прогнозируют, будет ясная и солнечная погода.

А вот во вторник, 21 июня, из-за дождей и грозы температура воздуха снизится до +23 градусов.