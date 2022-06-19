Столтенберг: растет вероятность, что Украина выгонит войска РФ из Донбасса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что с поступлением в Украину современных вооружений растет вероятность, что ВСУ выгонят российские войска из Донбасса, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag.

"Украинцы мужественно защищаются от российских захватчиков. Хотя борьбу на Донбассе Россия ведет с растущей жестокостью, украинские воины оказывают отважное сопротивление. С более современным оружием растет вероятность того, что Украина снова сможет выбить путинские войска из Донбасса" , - заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО поддерживает Украину в самообороне, но не является частью конфликта.

При этом он отметил, что война может длиться годами и НАТО должно быть готово оказывать поддержку Украине все это время.