ОВА: в Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом

Утром в Новомосковском районе Днепропетровской области на месте ракетной атаки РФ взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб, еще двое госпитализированы с ожогами, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака.

Всего в результате ракетных ударов РФ вечером 18 июня пострадали 13 человек.

Напомним, российские оккупанты в субботу вечером, 18 июня, атаковали ракетами Днепропетровскую область. В результате попадания трех ракет разрушена нефтебаза.