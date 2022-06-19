ГБР: Наумов мог передавать спецслужбам РФ секретные данные по ЧАЭС

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, задержанный 7 июня в Сербии, мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, относительно систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС, сообщает Радио Свобода.

Об этом говорится в ответе Государственного бюро расследований на запрос журналистов.

В настоящее время в ДБР расследуют уголовное производство по факту возможной государственной измены Наумова.

"Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера" , – ответили в ГБР.

До прихода в СБУ Андрей Наумов руководил госпредприятием "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". Он – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего.

В деле по "возможным фактам совершения Наумовым государственной измены" сотрудники ГБР провели обыски по адресам "лиц, которые могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну", говорится в ответе правоохранителей.

"В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, причастных к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны агрессора" , - отметили в ведомстве.

7 июня Наумов был задержан на пограничном переходе с Северной Македонией на юге Сербии по подозрению в отмывании денег. Он был задержан вместе с гражданином Германии Александром Акстом, который в Украине внесен в санкционные списки. В машине, по которой они ехали, обнаружили 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда.

В настоящее время власти Сербии и посольство Украины в Белграде не ответили на вопрос, где находится задержанный и поднимался ли вопрос о возможной экстрадиции.

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