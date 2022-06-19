Германия введет дополнительные меры для экономии газа

В связи с сокращением поставок российского газа Германия хочет ввести дополнительные меры экономии, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заявил вице-канцлер, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Выдержки из пятистраничного документа привело в воскресенье, 19 июня, агентство dpa.

Так, должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а заполнение хранилищ, напротив, - ускорено. Федеральные власти выделят миллиардное финансирование на эти цели. Кроме того, планируется задействование большего числа угольных электростанций.

"Потребление газа должно и далее сокращаться, однако необходимо его более активное поступление в хранилища – в противном случае зимой его может не хватить" , - подчеркивается в докладе.

"Очевидно, что стратегия Путина заключается в том, чтобы вселить в нас неуверенность, привести к подъему цен и расколоть нас" , - подчеркнул Хабек.

Для обеспечения заполняемости хранилищ правительство Германии в ближайшее время предоставит дополнительную кредитную линию на 15 млрд евро через государственный банк KfW, передало dpa со ссылкой на правительственные источники. Выделение кредита обсуждалось с министерством финансов ФРГ. Комитет Бундестага по бюджету будет проинформирован об этом в течение ближайшей недели.

Кроме того, промышленные потребители, которые смогут сократить использование газа, получат компенсацию, ее профинансируют в рыночном порядке.