Глава Генштаба Британии: мы должны готовиться снова воевать в Европе

Глава британской армии сказал своим войскам, что они должны "подготовиться к войне в Европе еще раз", чтобы победить силы Владимира Путина, сообщает Украинская правда.

Генерал Патрик Сандерс, в понедельник заменивший в должности главы Генштаба Британии Марка Карлетона Смита, предупредил солдат о вызовах, с которыми они сталкиваются на фоне войны в Украине.

"Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками и победить Россию в битве" , - сказал генерал.

"Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе" , - добавил он.

Глава армии сказал, что он "первый начальник генерального штаба с 1941 года, который взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентального государства".

"Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Соединенное Королевство, будучи готовыми воевать и выигрывать войны на суше" , - сказал генерал.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил британцев, что им нужно "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.