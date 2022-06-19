Шмыгаль: правительство передало шесть ТЭЦ "Нафтогазу"
Для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии правительство поручило передать шесть ТЭЦ в собственность "Нафтогаза", сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это позволит более эффективно тратить ресурсы и управлять этими предприятиями, а также подготовить их к зиме.
Также Кабмин утвердил, что "Нафтогаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.
Большинство этих операторов сейчас перешли в собственность государства.
"Решение правительства - еще один шаг к стабильным поставкам газа всем потребителям и стабильной работе нашей газотранспортной системы", - резюмировал премьер-министр.