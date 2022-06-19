Шмыгаль: правительство передало шесть ТЭЦ "Нафтогазу"

Для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии правительство поручило передать шесть ТЭЦ в собственность "Нафтогаза", сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это позволит более эффективно тратить ресурсы и управлять этими предприятиями, а также подготовить их к зиме.

Также Кабмин утвердил, что "Нафтогаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

Большинство этих операторов сейчас перешли в собственность государства.