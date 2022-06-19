ОВА: РФ вчера выпустила по Николаеву 7 ракет, есть раненые

Российские оккупанты в субботу, 18 июня, ударили по Николаеву семью ракетами. Масштабы разрушений уточняются, в области за сутки ранение получили 16 человек, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Две ракеты российская армия выпустила днем, попав в промышленную инфраструктуру. Еще пятью ударили вечером — атака была со стороны Херсонской области.

По данным ОК Юг, одну ракету удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса. Две попали в промышленный объект, одна — в жилой дом, еще одна — в производственную инфраструктуру.

Также 18 июня РФ обстреляла Галицыновскую общину, в результате чего погибли два человека. Произошло возгорание на территории частного сельскохозяйственного предприятия. После обстрелов поселка Заселье Первомайской общины тяжелое ранение получил еще один человек.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что ранения за минувшие сутки получили 16 жителей Николаевской области; детей среди них нет.