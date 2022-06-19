В России угрожают ЕС "исчезновением" на фоне перспективы членства Украины
Принятие Украины в Евросоюз возможно только в середине века. И, якобы к этому моменту, ЕС может "исчезнуть", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Так, он сравнил ситуацию с принятием в Европейский союз Украины на "построение коммунизма в СССР".
"А дальше - как с построением коммунизма. Ведь дата не названа. Зато приведено много непроверенных абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их десятилетиями. Причем, новые поколения руководителей ЕС. Итак, реальный срок - середина века. Не раньше. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС на это время исчезнет?" - пишет Медведев.