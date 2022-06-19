В России угрожают ЕС "исчезновением" на фоне перспективы членства Украины

Принятие Украины в Евросоюз возможно только в середине века. И, якобы к этому моменту, ЕС может "исчезнуть", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так, он сравнил ситуацию с принятием в Европейский союз Украины на "построение коммунизма в СССР".